Минздрав Украины спрогнозировал пик пандемии коронавируса

Глава Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин спрогнозировал пик пандемии коронавируса в ноябре. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций», — пояснил Кузин.

По его словам, в декабре и январе обычно наблюдается спад заражений инфекциями.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было выявлено более 303 тысяч случаев коронавируса. Скончались 5673 пациента, выздоровели свыше 126 тысяч. Больше всего зараженных оказалось в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором страна может закупить российскую вакцину от коронавируса. Киев готов приобрести вакцину из любой страны-производителя, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердит ее эффективность и безопасность, пояснил он.