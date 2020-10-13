Исхудавший Порошенко констатировал беспомощность Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко в обращении к согражданам рассказал, что получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он пообещал вернуться к работе с 14 октября. Видеозапись доступна на его странице в Facebook.

На кадрах политик выглядит исхудавшим. В своей речи он поблагодарил врачей, которые помогли ему выздороветь.

Порошенко при этом указал на необходимость «поставить правильный диагноз непрофессиональным действиям или преступному бездействию власти, как центральной, так и местной». Он констатировал, что президент страны Владимир Зеленский и нынешнее правительство «такие беспомощные, такие немощные, такие безответственные».

По словам бывшего президента, его команда реализует сейчас большую благотворительную программу, в рамках которой медицинским учреждениям будет передано 50 аппаратов искусственной вентиляции легких и 157 тысяч защитных костюмов для медиков.

12 октября политика выписали из киевской больницы, где он проходил лечение.

О заражении Порошенко коронавирусом стало известно в конце сентября. Тогда он отмечал, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах. «Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.