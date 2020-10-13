Украину оставят на карантине до конца года

Правительство Украины продлит адаптивный карантин для противодействия распространению коронавируса в стране до конца 2020 года. О том, что украинцев оставят на карантине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем министр здравоохранения Украины Максим Степанов проинформировал, что в стране есть запас всех средств индивидуальной защиты на два месяца.

13 октября на Украине лабораторно подтвердили 5133 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 2152 пациента, умерли 107 человек. Таким образом, число инфицированных с начала пандемии в стране составило 270 587 человек, скончались 5122, выздоровели — 116 562.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса в стране продолжит ухудшаться. Правительство при этом запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



