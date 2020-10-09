Украина назвала условие для закупки российской вакцины

Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если она покажет свою эффективность. Такое условие назвал депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире украинского телеканала News One.

По словам парламентария, за такую позицию часть его однопартийцев может забросать его камнями. «Я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан. (...) Мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране», — поделился он.

Качура добавил, что к решению о закупке российской вакцины необходимо подойти взвешенно, изучив все соответствующие рекомендации. «Если российская вакцина покажет свою эффективность, (...) мы будем обязаны договариваться, будем обязаны закупать», — заключил депутат, напомнив, что Украина закупает российские газ, электроэнергию и тепловыделяющий элемент для ядерных реакторов.

1 октября глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил начать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса. По его мнению, власть должна предпринять реальные меры по недопущению распространения коронавируса, а не «строить воздушные замки».

Позднее Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что он вместе со своей семьей привился российской вакциной. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». По словам главы государства, «настоящая вакцина» будет получена Украиной от Евросоюза.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.