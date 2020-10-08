Зеленский рассказал ЕС про умеющих держать слово украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале об итогах двустороннего саммита с Европейским союзом (ЕС), который прошел в Брюсселе 6 октября.

«А знаете, это действительно был хороший саммит. Все четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и интересом. Потому что мы интересны. Перспективные. Ответственные. Не боимся любых вызовов. И слово свое умеем держать», — написал Зеленский.

По его словам, переговоры показали, что Украина уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе и вскоре получит «промышленный безвиз», который откроет украинцам новые рынки сбыта и рабочие места.

Зеленский добавил, что ЕС поможет Украине получить вакцину от коронавируса. «Поэтому не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — сказал президент.

6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина — ЕС. В частности, в нем приняли участие председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. Во время переговоров Украина и Евросоюз подписали три соглашения на 60 миллионов евро, судьба миллиардного транша осталась неизвестной.