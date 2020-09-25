ЕС попросил Украину не ждать благотворительности и денег

По итогам визита на Украину верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Отчет о визите опубликован на сайте ЕС.
Как сказано в тексте, политик в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.
Боррель заверил, что украинская тематика остается в европейской повестке и за ситуацией в стране пристально следят, но Киеву следует приложить немало усилий. По его словам, получить выгоду от торговли с ЕС и предоставленных преференций можно будет только в результате серьезных экономических и политических реформ.
Однако глава европейской дипломатии заметил, что надежды, которые вызвал приход к власти Зеленского, пока оправдываются не в полной мере, потому что процесс реформ в последние месяцы застопорился. В том числе опасения вызвали перестановки в правительстве в начале марта, в ходе которых кабмин покинули некоторые реформаторы.
В начале августа партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила Зеленского в торговле суверенитетом из-за того, что президент, по их мнению, слишком следует указаниям из-за рубежа. Речь в том числе шла об условиях кредита Международного валютного фонда (МВФ), на которые согласился Киев.
А в июле Европа согласилась выдать Киеву макроэкономическую помощь в размере 1,2 миллиарда евро в целях борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.