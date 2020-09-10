Белоруссии отказались давать деньги

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу предоставления экстренного финансирования. Об этом на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает ТАСС.

Причиной для обращения Минск называл ухудшение глобальной экономической ситуации и пандемию коронавируса. Однако в организации отказались давать республике деньги, поскольку экспертов не устроило, как в Белоруссии хотят их потратить.

«Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — указал Райс. Когда именно МВФ сообщило властям республики о своем решении, он не уточнил.

Критериями помощи являлись меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналогичные требования предъявляли всем странам, которые хотят получить помощь.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался останавливать работу предприятий на период пандемии, отменять массовые мероприятия и спортивные соревнования. Он предлагал белорусам лечиться водкой, сливочным маслом, трактором, игрой в хоккей, работой в поле, а также утверждал, что от коронавируса в стране не умрет ни один человек.

На фоне массовых протестов, не прекращающихся после выборов 9 августа, в республике начали заканчиваться деньги. На поддержку курса белорусского рубля Нацбанк менее чем за месяц потратил 15 процентов золотовалютных резервов.