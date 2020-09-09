В Кремле отреагировали на идею единой валюты России и Белоруссии

Идея создания единой валюты России и Белоруссии является вопросом воли двух стран, и эта воля пока не озвучивалась. Таким образом пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на просьбу прокомментировать подобные слухи, сообщает «Интерфакс».

Он указал, что не знает, обсуждали ли этот вопрос «предметным образом», но подчеркнул, что единый эмиссионный центр стал бы существенным шагом на пути к углублению российско-белорусской интеграции.

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Также Песков назвал «абсолютной чушью» сообщения о том, что во время визита главы Белоруссии Александра Лукашенко в Москву будет обсуждаться вопрос слияния двух стран или поглощения республики. Кремль, как указал он, планирует обсудить вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством двух стран в различных форматах, с задолженностями и с энергоресурсами.

Что касается интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС или СНГ, то эта тема всегда находится в повестке общения Путина и Лукашенко, и ничего экстраординарного, подчеркнул пресс-секретарь, тут нет.

О готовности двух стран к введению единой валюты ранее рассказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Он утверждает, что глубокая проработка вопроса уже проведена, а Минск, по его мнению, в нынешних условиях на нее вполне может согласится. По словам депутата, эта тема может стать частью общения двух президентов на ближайшей встрече.

На фоне массовых протестов, охвативших республику после президентских выборов 9 августа, курс белорусского рубля рухнул до исторического минимума. На поддержку национальной валюты Нацбанк Белоруссии потратил уже 15 процентов золотовалютных резервов.