Долг белорусских банков перед Россией оценили в миллиарды долларов

Совокупный долг белорусских банков перед российскими по линии межбанковского кредитования составляет 2-2,5 миллиарда долларов. Такую оценку дала старший директор по банкам Fitch Ratings Ольга Игнатьева, сообщает Reuters.

Как выяснили в агентстве, в Москве опасаются повторения «украинского сценария», развернувшегося после конфликта 2014 года. Тогда российские кредиторы вынуждены были списать долги из-за действий властей республики.

Материалы по теме Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем? «Просто так не уйду» Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко

В правительстве России попросили банки не закрывать доступ к ликвидности для белорусских финансовых организаций, чтобы те могли не прекращать операции и не давали повода властям применить к ним меры воздействия.

Долю государства в банковском секторе республики агентство оценивает примерно в 80 процентов. Однако частные банки тоже не могут считать себя в безопасности. Так, еще в июне Нацбанк страны ввел в Белгазпромбанке, который принадлежит «Газпрому», временную администрацию.

Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения, которые допустил кандидат в президенты страны Виктор Бабарико за 20 лет руководства банком. Смена руководства заставила российскую кампанию вывести из кредитной организации почти все средства.

Проблемы у белорусских банков возникли после начала массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко. Ситуация в республике привела к резкому обвалу курса белорусского рубля, на фоне чего граждане начали скупать доллары и евро и снимать средства со счетов. За месяц на поддержку национальной валюты Нацбанк Белоруссии потратил 15 процентов золотовалютных резервов. Несмотря на такие вливания, курс доллара с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9 процента, а курс евро — на 9 процентов.