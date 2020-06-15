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Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»

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Фото: Belmir.by

Национальный банк Белоруссии сменил руководство Белгазпромбанка, который принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Указано, что временная администрация введена для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также для того, чтобы не допустить ухудшения его финансового состояния.

Поводом для такого решения стали два уголовных дела в отношении руководства банка, которые возбуждены несколькими днями ранее по статьям о легализации доходов, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов.

К настоящему моменту задержаны 16 топ-менеджеров банка. Из минского офиса банка изъяты четыре миллиона долларов и ценные бумаги на сумму около 500 тысяч долларов. Также к расследованию приобщили 150 картин, чья стоимость оценивается в 20 миллионов долларов. Они входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка.

«Газпром» и Газпромбанк после смены руководства банка обвинили Белоруссию в грубом нарушении национального законодательства, а также договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В российских организациях подчеркнули, что действия Минска затрагивают интересы акционеров банка и его клиентов.

О расследовании в отношении деятельности Белгазпромбанка стало известно после того, как Виктор Бабарико, возглавлявший кредитную организацию в течение 20 лет, решил участвовать в президентских выборах. Сам он пока не числится в качестве подозреваемого, однако пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт говорит, что задержанные дают признательные показания в том числе на бывшего руководителя.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Бабарико пошел на выборы в тот момент, когда узнал о расследовании. В свою очередь сам оппозиционный кандидат называет уголовное дело рейдерским захватом банка со стороны государства и считает его политическим преследованием. Он призвал смести остатки старого режима, поскольку действующая власть готова использовать любые средства для предотвращения честных выборов.

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