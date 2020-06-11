Соперник Лукашенко заявил о готовой снести остатки старого режима Белоруссии

Виктор Бабарико, соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы республики, прокомментировал обыски в своем бывшем офисе. Обращение выложено на его YouTube-канале.

«Белоруссия проснулась. И новая Белоруссия сметет остатки старого режима», — заявил он. По мнению политика, власти больше не могут «помыкать людьми как своим стадом».

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Бабарико считает, что действия белорусских властей особенно циничны, так как направлены не против него самого, а против людей, с которыми он работал, так как компромата на самого оппозиционера у Лукашенко нет. «Сегодня происходят такие действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов», — заключил он.

Ранее в головной офис Белгазпромбанка, где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов. Утверждается, что это сделано, чтобы не дать конкуренту Лукашенко зарегистрироваться кандидатом в президенты. Накануне Бабарико собрал необходимое для выдвижения количество подписей.

Голосование пройдет в Белоруссии 9 августа. По всей стране проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов, которые нередко заканчиваются задержаниями. Лукашенко заявил, что не допустит майдана.

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