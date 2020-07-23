Европа согласилась дать Украине еще денег

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали соглашение о выделении макроэкономической помощи в 1,2 миллиарда евро, сообщает ТАСС.

Европа согласилась дать Киеву еще денег в целях борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Траты на соседние страны в размере трех миллиардов евро были утверждены еще 22 апреля.

Киев добился самого большого транша среди всех десяти стран, которым выделят деньги. Помощь предоставляется в виде займов на выгодных условиях. Средства предоставят двумя частями, а максимальный срок погашения кредита составляет 15 лет.

В начале июля власти Украины отказались от выпуска еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов. Поводом для такого решения послужила отставка главы Нацбанка Якова Смолия, который обвинил руководство страны в давлении.

В целом за время эпидемии украинцы стали менее терпимо относиться к международным займам. Еще в апреле негативно к сотрудничеству с МВФ относились 46 процентов, а в июне их доля выросла до 61 процента.