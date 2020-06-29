Украинцы резко расхотели брать в долг у МВФ

На Украине резко выросла доля граждан, которые выступают против сотрудничества страны с Международным валютных фондом (МВФ). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает РИА Новости.

Еще в апреле негативно к займам у МВФ относились только 46 процентов, но два месяца их доля увеличилась до 61 процента. Процент поддерживающих контакты с организацией, напротив, сократился с 32-х до 24-х. Остальные с ответом затруднились.

Респонденты расхотели брать у него в долг на фоне одобрения очередной 18-месячной программы поддержки и выделения первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов. Также сотрудничество с МВФ позволило получить второй транш в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза, который составляет 500 миллионов евро.

Как указывал министр финансов Украины Сергей Марченко, до конца года страна может получить кредитов на 3,5 миллиарда долларов от МВФ, до миллиарда от Всемирного банка и более миллиарда евро от Евросоюза.

При этом глава МВФ Кристалина Георгиева указывала, что программа поддержки Украины утверждена при значительной неопределенности, а это значит, что для ее получения потребуется ужесточение бюджетной политики.

Снижение поддержки у населения связано с условиями, на которые согласилась пойти Украина ради денег от международных организаций. Среди них — упрощенная процедура взыскания долгов с граждан за ЖКХ, повышение штрафов и ужесточения наказания за просрочку платежей, закрытие части школ и увольнение лишних учителей, а также, вероятно, повышение цен на газ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



