На Украине заявили о неприемлемых условиях по новым кредитам МВФ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине Международный валютный фонд (МВФ) для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми. Об этом сообщает в четверг, 4 июня, «Страна.ua».

По словам Арахамии, первый транш по программе stand-by ожидается уже на следующей неделе. «А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они будут успешными.

Ранее сообщалось, что на Украине примут упрощенную процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысят штрафы и ужесточат наказания за просрочку платежей ради получения кредита МВФ на пять миллиардов долларов.

Кроме того, правительство согласилось оптимизировать систему школьного образования, закрыть часть школ и уволить лишних учителей ради денег МВФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что ожидает одобрения кредита от МВФ на пять миллиардов долларов, поскольку Украине нужны средства для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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