Украина согласилась закрыть часть школ и уволить лишних учителей ради денег МВФ

Правительство Украины согласилось оптимизировать систему школьного образования ради получения денег от МВФ. Об этом сообщает «Страна.ua».

Реформа подразумевает закрытие части школ и увольнение лишних учителей для снижения нагрузки на бюджет. Конкретные сроки проведения реформы пока неизвестны, однако она стартует уже после окончания эпидемии коронавируса.

Также украинские власти взяли на себя обязательство не снижать пенсионный возраст и не вводить дополнительные виды пенсий и льгот.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает одобрения кредита от МВФ для страны в размере пяти миллиардов долларов. По его словам, Киев приготовился получить первый транш уже на следующий день, 6 июня. Объем пакета составит 1,9 миллиарда долларов. Шмыгаль подчеркнул, что республике нужны кредиты для преодоления последствий кризиса, который вызван эпидемией коронавируса. Во втором квартале ВВП страны может упасть на 12 процентов.

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