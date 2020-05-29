Украина приготовилась взять в долг два миллиарда долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает одобрения кредита от Международного валютного фонда (МВФ) для страны в размере пяти миллиардов долларов на заседании 5 июня, передает Reuters.

По его словам, Киев приготовился получить первый транш уже на следующий день, 6 июня. Объем пакета составит 1,9 миллиарда долларов. Шмыгаль подчеркнул, что республике нужны кредиты для преодоления последствий кризиса, который вызван эпидемией коронавируса. Во втором квартале ВВП страны может упасть на 12 процентов.

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Также в пятницу, 29 мая, Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине кредита в размере 500 миллионов евро. В ЕК отметили, что с 2014 года Украина получила 3,8 миллиарда евро — это больше, чем макрофинансовая помощь любому другому не входящему в ЕС государству.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что полностью погасило еврооблигации на сумму миллиард долларов, которые были выпущены в 2015 году под гарантии США.

В общей сложности Киев трижды брал в долг с помощью Вашингтона по ставке ниже двух процентов. Первая часть долга была погашена год назад, последняя должна быть закрыта в сентябре 2021-го.

В сентябре прошлого года Алексей Гончарук, на тот момент глава правительства Украины, говорил, что в 2020 году треть бюджета страны потратят на погашение текущих долгов.

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