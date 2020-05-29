Украина погасила долг на миллиард долларов

Министерство финансов Украины погасило еврооблигации на сумму миллиард долларов, которые были выпущены в 2015 году под гарантии США. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Процентная ставка по выпуску составляла 1,847 процента годовых. Украина трижды брала в долг под американские гарантии в 2014-2016 годах. Первый выпуск погасили год назад, по последнему республика рассчитается в сентябре 2021 года.

Материалы по теме Цена безволия Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?

В министерстве отметили, что Украина исполняет свои обязательства, несмотря на мировой кризис, который несет особые вызовы для развивающихся стран, и поблагодарили США за оказанную поддержку.

В сентябре прошлого года занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук рассказал, что в 2020 году на погашение текущих долгов уйдет треть бюджета страны.

В настоящее время Верховный суд Лондоне принимает окончательное решение по спору о еврооблигациях на три миллиарда долларов, которые Украина взяла в 2013 году, но не выплатила России.

Москва выиграла дело, но Киев подал апелляцию. В ней было четыре аргумента, и Апелляционный суд прислушался к одному из них, постановив, что надо серьезно рассмотреть возможность навязывания кредита.

Россия и Украина одновременно обжаловали это решение. Слушания по делу продолжались четыре дня и были завершены в середине декабря 2019 года. Однако сроки вынесения вердикта неизвестны. Не исключено, что процесс растянется до следующего года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



