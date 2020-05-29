Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в размере 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (МФП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы комиссии.

Средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с Евросоюзом (ЕС) критериев и требований Международного валютного фонда (МВФ). Еврокомиссия также напомнила, что страна сможет получить в этом году еще 1,2 миллиарда евро в рамках финансовой помощи по борьбе с пандемией коронавируса.

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Всего ЕС предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в виде займов макрофинансовой помощи с 2014 года. Это самая большая сумма МФП, которая была выделена государству, не входящему в Евросоюз.

Чтобы получать деньги от ЕС, Украина должна была активизировать борьбу с коррупцией и провести реформы энергетического сектора, социальной политики и системы управления государственными финансами.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины погасило еврооблигации на миллиард долларов, выпущенные под госгарантии США в 2015 году.

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