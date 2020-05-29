Украина пообещала МВФ не улучшать положение пенсионеров

Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) не улучшать положение пенсионеров ради сохранения доступа к финансовой помощи. Об этом сообщает «Страна.ua»

В принятом правительством меморандуме указывается, что страна не будет снижать пенсионный возраст или вводить дополнительные виды пенсий и льгот. Возможное повышение пенсионного возраста в нем названо «стимулом для более продолжительной работы».

Изменения также ждут общую систему соцпомощи. Все соцпрограммы планируется объединить в одной базе, привязав выплаты к некоему «минимальному доходу».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает одобрения кредита от МВФ для страны в размере пяти миллиардов долларов на заседании 5 июня. По его словам, Киев приготовился получить первый транш уже на следующий день, 6 июня. Объем пакета составит 1,9 миллиарда долларов. Шмыгаль подчеркнул, что республике нужны кредиты для преодоления последствий кризиса, который вызван эпидемией коронавируса. Во втором квартале ВВП страны может упасть на 12 процентов.

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