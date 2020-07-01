Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления». Об этом сообщается на сайте украинского Центробанка.

Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он объяснил свое решение политическим давлением на Нацбанк, которое, по его словам, осуществлялось в течение длительного времени.

«Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка», — приводит НБУ его слова.

Ранее в июне Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в 2,1 миллиарда долларов. Это первая часть общего транша в пять миллиардов.

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