Оценены потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Депутат Верховной рады Сергей Левочкин оценил потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» заявил , запись трансляции доступна на YouTube-канале парламентария.

По его словам, с 2014 года Украина транспортировала 474 миллиарда кубометров газа и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Поскольку, по приблизительным подсчетам, ежегодно Киев получал около 2,5 миллиарда долларов, при расчетном размере экономики страны в 154 миллиарда долларов потенциальные потери составят около двух процентов ВВП.

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«Непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс», — резюмировал парламентарий.

12 декабря глава Нацбанка Украины Яков Смолий рассказал, что угрозой для макроэкономической стабильности страны может стать возможное прекращение транзита российского газа через Украину.

Россия и Украина много месяцев ведут переговоры о судьбе транзита российского газа через Украину в Европу после 2020 года. Пока стороны не смогли прийти к консенсусу. Украина настаивает на новом долгосрочном контракте и также требует, чтобы Россия погасила штраф в размере почти трех миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. В Москве же платить деньги не желают и настаивают на краткосрочном однолетнем соглашении.

Глава украинской энергетической компании Андрей Коболев ранее заявил, что если переговоры до конца 2019 года не увенчаются успехом, они могут возобновиться в апреле-мае 2020-го.

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