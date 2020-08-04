Зеленского обвинили в торговле суверенитетом Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнула президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом. Об этом говорится в заявлении на сайте политической силы.

Оппозиция обвинила правительство в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), усилить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредиторам чиновников».

Власти пообещали обеспечить высокий доход иностранных наблюдателей в советах стратегических компаний Украины, отмечается в заявлении. Оппозиционеры призвали Зеленского и его команду прекратить торговать суверенитетом и освободить украинские компании от иностранных наблюдателей.

В июне стало известно, что Евросоюз предоставил кредит Украине в размере 500 миллионов евро на поддержку экономики страны из-за пандемии коронавируса.

Ранее МВФ одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Предоставление денег одобрили в рамках механизма кредитования стенд-бай. Размер программы поддержки Украины составляет пять миллиардов долларов США.