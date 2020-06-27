В Раде заявили о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Так депутат прокомментировал слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества». Она в соцсетях высказалась о том, насколько целесообразны государственные пособия по безработице для семей.

Рабинович отметил, что таким образом депутат показала настоящее отношение правящей партии к украинцам, а также подтвердила наличие некоего тайного соглашения с МВФ.

«Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят», — сказал политик.

Ранее МВФ одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Предоставление денег одобрили в рамках механизма кредитования стенд-бай. Размер программы поддержки Украины составляет пять миллиардов долларов. Первый транш на 2,1 миллиарда страна получит уже в июне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!