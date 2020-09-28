В Германии призвали не поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвали не поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом пишет RT.
«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — говорится в обращении депутатов к властям.
Они также отметили, что Киев и Москва «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане». Именно из-за этого Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и западными странами, считают в бундестаге, — даже несмотря на ухудшение отношений между двумя странами.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегическим курсом страны вступление в НАТО. Он также рассказал, что при каждой встрече с международными лидерами подчеркивает, что война на востоке Украины — угроза для безопасности и стабильности всей страны. По словам президента Украины, зарубежные партнеры «абсолютно солидарны» с ним.
Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в украинской Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент Петр Порошенко.