Порошенко приписал себе спасение Украины от «агрессора»

Бывший президент Украины Петр Порошенко приписал себе спасение страны от «агрессора». Трансляция выступления политика велась в его Facebook-аккаунте.

Порошенко рассказал, что в самые тяжелые времена его команда спасла Украину, остановив «агрессора». Бывший президент также заявил, что вместе со своими помощниками заложил основы украинской государственности такие, как армия, язык и вера.

Лидер партии «Европейская солидарность» добавил, что продолжит последовательно отстаивать курс Украины на членство в НАТО и Евросоюзе.

Ранее адвокат экс-президента Илья Новиков назвал число уголовных дел, возбужденных в отношении его подзащитного. По его словам, ему известно о 58 делах, возбужденных против Порошенко. При этом юрист отметил, что назвать точное количество не представляется возможным, так как могут быть дела, о которых он не знает.