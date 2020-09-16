Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Горсовет Киева

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина возглавит список его партии «Европейская солидарность» (ЕС) на выборах в Горсовет Киева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Марины Порошенко, она не чувствует себя политиком, однако приняла решение об участии в выборах из чувства гражданского долга.

Порошенко отметила, что, будучи первой леди, она занималась реализацией социальных и гуманитарных проектов, включая инклюзию и обновление государственных строительных норм, с учетом европейских стандартов. Она уверена, что ее опыт благотворителя поможет реализовать множество проектов в украинской столице.

Ранее сообщалось, что супруга Порошенко может выставить свою кандидатуру на пост мэра Киева. Они пройдут 25 октября. В июле с кандидатом на пост определилась президентская партия «Слуга народа». Им стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Тогда же Кличко сообщил, что его 20-летний сын Егор также собрался участвовать в выборах мэра украинской столицы.