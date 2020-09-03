Жена Порошенко поборется с Кличко

Пятый президент Украины Петр Порошенко отправит от партии «Европейская солидарность» свою жену Марину побороться за пост мэра Киева на предстоящих местных выборах. Об этом пишет «Страна.ua».

В столице появились плакаты с портретом бывшего президента. Они породили слухи, что он намерен баллотироваться и составить конкуренцию действующему главе украинской столицы Виталию Кличко.

«Порошенко точно не пойдет в мэры Киева. Слишком велики риски проиграть. Более того, на сейчас основная концепция пока вообще не выдвигать кандидата в мэры (который может вообще во второй тур не выйти, что будет позором для партии), а сосредоточиться на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко. То есть это тема под выборы в Киевсовет, а не мэра», — рассказал журналистам «Страны.ua» источник в партии.

Он добавил, что в выборах может принять участие жена политика Марина Порошенко, которая возглавит партийный список в Киевский городской совет.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В июле с кандидатом на пост определилась президентская партия «Слуга народа». Им стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Тогда же Кличко сообщил, что его 20-летний сын Егор также собрался участвовать в выборах мэра украинской столицы.