Сын Кличко собрался стать мэром Киева

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что его старший сын Егор собрался участвовать в выборах на пост главы украинской столицы. Об этом он написал в воскресенье, 19 июля, на своей странице в Facebook.

«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», — отметил Кличко, которому исполнилось 49 лет. Его сыну Егору в настоящее время 20 лет.

При этом сам действующий глава столицы в мае заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок. По словам Кличко, его партию УДАР ожидает ребрендинг перед местными выборами, которые должны состояться 25 октября.