Кандидат в мэры Киева полетала над горожанами под зонтиком и образовала пробку

В Киеве второй день продолжаются съемки предвыборного видео депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук. Об этом пишет «Страна.ua».

В ролике снимается как сама Верщук, так и ее дублер, который будет задействован в съемках сложных сцен с полетами. По задумке политтехнологов, политик должна предстать в образе Мэри Поппинс, летящей над Киевом и горожанами под зонтиком.

Корреспонденты «Страны.ua» сообщают, что сейчас на Рыбальском острове в Киеве с помощью тросов подняли на кране в воздух внешне похожую на депутата женщину. Для съемок оградили часть дороги, из-за чего в Киеве образовалась пробка.

3 сентября стало известно, что в выборах мэра Киева может принять участие жена пятого президента Украины Марина Порошенко, которая возглавит партийный список «Европейской солидарности» в Киевский городской совет.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В июле действующий глава украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что его 20-летний сын Егор собрался побороться с ним за пост городского головы.