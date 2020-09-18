Названо число уголовных дел Порошенко

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков назвал число уголовных дел, возбужденных в отношении его подзащитного. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

«У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел», — сказал Новиков журналистам.

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Ранее другой адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что против экс-президента заведено 15 дел, в том числе по статьям «Посягательство на территориальную целостность», «Захват государственной власти», «Госизмена», «Присвоение чужой собственности» и «Финансирование терроризма».

9 сентября Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что закрыло ряд дел против Порошенко. Они касались кражи специальной техники в президентской охране, давления на судей и попытки незаконно отнять имущество Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству он проходит свидетелем. Статус подозреваемого экс-президент получил в деле о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.