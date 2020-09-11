Названо количество новых уголовных дел против Порошенко

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань назвал количество новых уголовных дел против политика. Об этом сообщает РИА Новости.

4 сентября он узнал, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против Порошенко 15 дел. Юрист подчеркнул, что их структура повторяет уголовные дела, возбужденные ранее.

По словам Голованя, дела возбуждены в том числе по статьям «Посягательство на территориальную целостность», «Захват государственной власти», «Госизмена», «Присвоение чужой собственности», «Финансирование терроризма» и «Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей».

Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег, попытке конституционного переворота и незаконных действиях в отношении Приватбанка. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого бывший президент получил по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.