Против Порошенко откроют еще одно дело

На Украине откроют еще одно уголовное дело против пятого президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook юрист Андрей Портнов.

В новом производстве речь пойдет о мошенничестве и злоупотреблении властью. Дело будет вести офис генерального прокурора страны.

По информации Портнова в 2017 году Порошенко вошел в сговор с должностными лицами Министерства финансов и с целью получения преференций для собственного бизнеса, получил кредит в контролируемом им и его родственниками «Укрэксимбанке» под гарантии Минфина. «Полученные деньги были похищены и государственному банку не возвращены, после чего долги принадлежащего главному государственному и военному преступнику предприятия погасил Минфин за счет государственного бюджета», — написал Портнов.

Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег, попытке конституционного переворота и незаконных действиях в отношении Приватбанка. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого бывший президент получил по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.