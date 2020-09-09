На Украине закрыли ряд уголовных дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) закрыло ряд уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Они касаются кражи специальной техники в президентской охране, давления на судей и попытки незаконно отнять имущество Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). «Есть дела, в которых заявители указывали его как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты», — пояснил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

4 сентября правительство России ввело санкции против Порошенко. Политик счел их «государственной наградой». «Это как знак качества», — сказал он.

Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег, попытке конституционного переворота и незаконных действиях в отношении Приватбанка. По большинству из них он проходит свидетелем. Статус подозреваемого бывший президент получил по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки.