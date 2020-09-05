Пятый президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко отреагировал на введенные Россией санкции против него. Мнение он высказал на своей странице в Facebook.

Парламентарий счел их «государственной наградой». «Это как знак качества», — сказал он.

4 сентября правительство России ввело санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Помимо Порошенко, в списке упомянуты лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и другие. Всего в документе числится 41 человек.