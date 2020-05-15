МГУ и Эрмитаж попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

В частности, в список попали Государственный музей Эрмитаж, Московский государственный университет имени Ломоносова, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийская организация «Русское географическое общество», Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры РАН, Институт востоковедения РАН.

Под санкциями также оказались научные, культурные и образовательные организации, работающие в Крыму — Таврическое археологическое сообщество, Крымский федеральный университет имени Вернадского, Институт археологии Крыма РАН.

13 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в стране еще на три года. Речь идет о санкциях в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также других российских сервисов и программ.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о незаконности подобных мер.

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