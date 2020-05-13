На Украине одобрили продление запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Об этом в комментарии УНИАН сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

По его словам, решение о блокировке интернет-ресурсов российских компаний теперь ждет утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским. Других деталей секретарь СНБО не раскрыл.

Предложение продлить еще на три года санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также других российских сервисов и программ в СНБО внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года. Блокировка была введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!