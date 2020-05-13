Российские спецслужбы обвинили в попытке посеять хаос на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) пожаловалась на рост активности российских спецслужб в интернете с намерением использовать любые информационные поводы для того, чтобы посеять хаос и панику. Об этом пишет «Радио Свобода».

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В ведомстве заявили, что «пророссийские агитаторы» распространяли фейки о вынужденных мерах карантина и праздновании Дня Победы в попытках «внедрения выгодных Кремлю месседжей». Российские спецслужбы обвинили в использовании 9 Мая для «манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции "русского мира"».

«Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста», — сообщили в СБУ и добавили, что за период действия кранатина было заблокировано более 2,3 тысячи интернет-сообществ и раскрыто 323 интернет-агитатора.

«Что касается 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статьи 109 и 110 Уголовного кодекса Украины)», — добавили в ведомстве.

Ранее СБУ обвинила Россию в коронавирусных кибератаках. Там сообщили, что хакеры направляют на почтовые ящики госучреждений электронные письма, к которым прикреплены файлы с вредоносным программным кодом. «Большинство хакерских атак исходят со стороны российских спецслужб, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов», — подчеркнули в СБУ.

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