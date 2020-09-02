Против Порошенко начнут расследование за отказ выполнять минские соглашения

Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против пятого президента страны Петра Порошенко за отказ выполнять минские соглашения. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.

Депутат обратился в суд, поскольку считает, что Порошенко незаконно отказался подписывать принятую Верховной Радой амнистию участникам боевых действий в Донбассе, которую подразумевали минские соглашения.

Законопроект об амнистии был внесен в парламент украинской оппозицией и принят, однако позже документ исчез с сайта Рады, а президент его так и не подписал.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.