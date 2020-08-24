Порошенко назвал «аншлюс Белоруссии» стратегической целью России

Украине и Европейскому союзу (ЕС) необходима независимая Белоруссия, как и самим белорусам, заявил пятый украинский президент Петр Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он считает, что Белоруссия находится под угрозой захвата Россией: «Стратегическая цель России — аншлюс, захват Белоруссии: [российский президент Владимир] Путин хочет поглотить Белоруссию так, как [Адольф] Гитлер когда-то поглотил Австрию. Мы, украинцы, Евросоюз, а в первую очередь белорусский народ, нуждаемся в настоящем независимом белорусском государстве».

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

Выступая на акции в честь Дня независимости Украины, Порошенко выразил поддержку белорусам и пожелал победы демократии в соседней стране. «Чтобы белорусский народ, и только он избрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Белоруссии не пролилась кровь, чтобы ее землю не топтали российские солдаты. Мы с вами с Европейской площади Киева выражаем полную солидарность, европейскую солидарность, с белорусским народом», — резюмировал политик.

23 августа верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз должен продолжать работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, несмотря на то, что не признает легитимность главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».