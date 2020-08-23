Евросоюз признал необходимость контактов с Лукашенко

Европейский союз (ЕС) должен продолжать работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, несмотря на то, что не признает легитимность главы государства. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По его словам, хотя Лукашенко и не был выбран законно, он контролирует правительство, и поэтому ЕС придется продолжать поддерживать с ним контакт. Боррель отметил, что Лукашенко находится в совершенно одинаковой ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, легитимность которого в ЕС также не признают.

Ранее Боррель заявил, что признанный Россией и рядом других стран президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть признан легитимным. По словам дипломата, ЕС не признает итоги белорусских выборов. Боррель подчеркнул, что европейский блок намерен «выразить осуждение и неприятие» режиму Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Активисты требуют отменить итоги выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот» объявили забастовку. Белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.