Порошенко выписали из больницы

Состояние заразившегося коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко улучшилось. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемой им партии «Европейская Солидарность».

Политика уже выписали из киевской больницы, где он проходил лечение.

Он поблагодарил всех сторонников, которые звонили, писали письма и сообщения в соцсетях, беспокоясь о его состоянии.

О заражении Порошенко коронавирусом стало известно в конце сентября. Тогда он отметил, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах. «Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.