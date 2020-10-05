Украинцам пригрозили жестким карантином

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса в стране продолжит ухудшаться, заявил глава ведомства Максим Степанов. Об этом пишет «НВ».

«Понятно, что локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам», — пригрозил Степанов.

По его словам, более тщательное соблюдение карантинных мер украинцами напрямую влияет на уменьшение заболеваемости COVID-19 в стране.

1 октября на Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Общее число зараженных в стране составило 230 236 человек, из них 101 252 — выздоровели, 4430 — скончались.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Правительство запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.