Тимошенко рассказала о стратегии властей по уничтожению украинцев

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о стратегии властей по уничтожению жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявила, что реализация медицинской реформы президента Петра Порошенко «поставила украинцев на грань выживания». Она отметила, что сейчас Украине не хватает больничных коек для лечения больных во время пандемии коронавируса, так как во времена Порошенко закрыли более 350 медицинских учреждений.

Тимошенко подчеркнула, что, как дважды премьер-министр, она видит, начиная с правления предыдущего президента, «стратегию на минимизацию украинцев».

Ранее Тимошенко предрекла начало «настоящего террора» из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом Украины. Политик отметила, что в очередной «войне за распределение полномочий и ресурсов» власти страны забыли о главной беде — эпидемии COVID-19. По мнению Тимошенко, вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент «пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт».