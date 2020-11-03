Тимошенко предрекла начало «настоящего террора» на Украине

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла в своем Facebook-аккаунте начало «настоящего террора» из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом Украины.

Политик отметила, что в очередной «войне за распределение полномочий и ресурсов» власти страны забыли о главной беде — эпидемии COVID-19. По мнению Тимошенко, вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент «пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт».

Она заявила, что после того, как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, «на него обрушилось все криминальное лобби».

27 октября Конституционный суд Украины признал часть закона о противодействии коррупции несоответствующей главному закону страны и заблокировал электронное декларирование доходов части чиновников, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции. 30 октября в стране констатировали конституционный кризис.

Вскоре после принятия решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.