Украине пригрозили потерей безвизвого режима с ЕС

В Европейском cоюзе (ЕС) выразили обеспокоенность решением Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, которое было принято 27 октября. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В нем говорится, что судебное решение может стать основанием для приостановления безвизового режима. В ЕС обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ на Украине.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины № 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — прим. «Ленты.ру»), уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — пригрозил Точицкий потерей «безвиза».

6 октября президент Украины Владимир Зеленский во время двустороннего саммита с ЕС, который прошел в Брюсселе, заявил, что страна уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе. «Потому что мы интересны. Перспективные. Ответственные. Не боимся любых вызовов. И слово свое умеем держать», — пояснил он после саммита.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Евросоюзе. ЕС неоднократно угрожал Украине потерей безвиза за неэффективность антикоррупционных реформ. Власти страны не раз заверяли, что угрозы потери «безвиза» практически нет.