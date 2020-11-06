На Украине собрались ввести карантин выходного дня

Власти Украины собрались ввести в стране карантин выходного дня. Планируется, что такие меры будут осуществлены в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «1+1» сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Его слова передает ТАСС.

«Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа. Поэтому мы предлагаем карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет введен на выходных через неделю», — заявил он, добавив, что за прошедшие сутки, 5 ноября, в стране было выявлено свыше 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

По словам министра, из-за ускорения распространения инфекции на Украине планируется расширить коечный фонд на 20 тысяч коек, открыв несколько временных госпиталей в разных городах. Степанов также подчеркнул, что с начала сентября количество госпитализированных с COVID-19 пациентов возросло в 3,5 раза.

С начала эпидемии в стране выявлено 443 630 случаев заражения коронавирусом. Из них 192 602 человека выздоровели, а 8 148 скончались.