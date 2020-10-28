Украина продлила режим ЧС из-за коронавируса до конца года

Правительство Украины приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до конца года из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Трансляция заседания велась на YouTube, сообщает РИА Новости.

Вместе с режимом ЧС в стране продлили и действие ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19. Сейчас на Украине введена система так называемого «адаптивного карантина», все регионы разделены на четыре типа карантинных зон по строгости ограничений в зависимости от числа заболевших.

В частности, ограничены массовые мероприятия, учебный процесс, въезд и выезд для иностранных граждан.

Как ранее сообщала газета «Украинская правда», на Украине зафиксировали суточный антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки 27 октября скончались 165 больных, всего было зафиксировано 7474 новых случая заражения. Предыдущие антирекорды по смертности и заболеваемости за сутки были установлены неделю назад: прирост инфицированных 20 октября составил 5469, смертность — 113 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что критическая для медицинской системы Украины ситуация наступит при достижении порога в 9,5 тысячи инфицированных коронавирусом ежесуточно. В таком случае власти будут вынуждены снова вернуться к жесткому карантину, как было весной. Пик пандемии COVID-19 на Украине ожидается уже в ноябре.