На Украине ввели жесткий карантин выходного дня

На Украине ввели карантин выходного дня, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня — с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки», — сообщил министр, также добавив, что предприятия общепита будут обслуживать клиентов только навынос, а торгово-развлекательные центры рекомендуется закрывать.

6 ноября Степанов анонсировал введение карантина выходного дня, отметив, что полный локдаун, как в Европе, страна не может себе позволить.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для введения в стране жесткого карантина. По словам главы государства, критическая для медицинской системы Украины ситуация наступит при достижении отметки в 9,5 тысячи инфицированных ежедневно. 9 ноября в стране было зафиксировано 8687 новых случаев заражения.