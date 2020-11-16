На Украине предпринимателям предложили устроиться работать санитарами

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак предложила предпринимателям, лишившимся доходов из-за введения карантина выходного дня, найти новые источники заработка, например, устроившись работать санитарами в больницы. Об этом пишет «The Бабель».

«Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой», — заявила Микичак, подчеркнув, что бывшие предприниматели могли бы поискать удаленную работу.

Она также отметила, что больницы могут «с радостью» предоставить многим людям временные места работы. По ее словам, клиники нуждаются в санитарах, техниках, бухгалтерах, водителях и других специалистах.

11 ноября на Украине ввели карнатин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника смогут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отметить карантин, который лишает их заработка.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



