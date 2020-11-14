Министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

«Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, я получил положительный тест на COVID-19. Сейчас в самоизоляции, дома. Буду работать удаленно, буду ежедневно проводить брифинги отсюда», — поделился глава ведомства. Он призвал граждан не посещать места массового скопления людей и соблюдать карантинные требования.

9 ноября инфекцию выявили у президента страны Владимира Зеленского. Глава государства продолжил исполнять свои обязанности на самоизоляции. Спустя три дня его госпитализировали: предварительно в больнице обустроили кабинет для удаленной работы.

11 ноября правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня. По выходным могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. В правящей партии «Слуга народа» также выступили за введение полного локдауна.

Общее число заразившихся COVID-19 на Украине достигло 540 593 человека, из них выздоровели 249 127 и умерли 9806.